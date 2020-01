Ein Leben voller Blumen und Geschichten

„Blumen sind ein wesentlicher Teil meines Lebensinhaltes“, sagt Irmgard Krüger. Diese besondere Beziehung bestehe seit der frühen Kindheit, als sie in der Stadt Forst in der Lausitz in den Kindergarten ging. Das große graue Haus habe ihr Angst gemacht. Aber da gab es ja rundherum die Frühlingsblüher, die alles fröhlich machten. Und in der schweren Zeit nach dem Krieg sorgten Blumen auf den Wiesen für Freude. Dicke Sträuße, fast zu groß für die Kinderhand, brachte sie nach Hause. Margeriten, Glockenblumen, Kornblumen, violette Grasnelken, das zartrosa Wiesen-Schaumkraut. Und andere.

„Blumen in meinem Leben – Von der Rosenstadt in die Fliederstadt“ ist das zweite Buch von Irmgard Krüger. Sie ist 81 Jahre alt. Im Spätherbst des Lebens angekommen, wie sie es formuliert, ist Bad Frankenhausen, die Fliederstadt, zur Wahlheimat ihres Mannes und ihr geworden. Seit 1986 leben sie in der Stadt in einem Haus mit alten Mauern. Die Kinder zogen einst in die Region. Mit Blick auf die Entfernungen folgten sie ihnen. Und blieben. „Wir wurden in der Stadt freundlich aufgenommen“, betont sie. Man fühlt sich in der Kleinstadt sichtlich wohl.

Ein Berufsleben als Lehrerin für Deutsch und Geschichte

30 Jahre lang war Irmgard Krüger als Lehrerin für Deutsch und Geschichte tätig, zuletzt in Göllingen. Die Liebe am Schreiben gibt es seit der Kindheit. Es lässt sie nicht los. „Die Texte entstehen im Kopf, ich trage sie mit mir herum. Dann schreibe ich sie auf. Handschriftlich in ein Heft.“ So manche Gedanken kommen in der Nacht. Nicht alles, was sie zu Papier bringt, ist in dem Moment fertig, vollendet. „Es gibt Selbstzweifel. Deshalb landet manche Arbeit im Papierkorb.“

Ein liebevolles Porträt der Großmutter

Das erste Buch von Irmgard Krüger, das vor etwa drei Jahren erschien, handelt von der Kindheit in Sorau und Forst zu Kriegs- und Nachkriegszeiten. Es ist zudem ein liebevolles Porträt ihrer Großmutter. Auf dem Titelbild ist „Omchen“ mit einem Kinderwagen zu sehen, er dient ihr als Transportmittel für Gartenblumen. Und im druckfrischen Buch? Da ist die Autorin abgebildet, es ist ein Foto, das sie mit dem im Alltag helfenden Rollator zeigt, er ist mit bunten Blumen gefüllt.

Katzen und Gedichte von Glück und Heimweh

In den Erzählungen geht es um Erinnerungen. Es gibt Blicke auf die Menschen, auf Details sowie liebevolle Naturbeschreibungen. Und es geht um Katzen, die zur Familie gehören, Putzi, Hanne, Pünktchen, Dicky. Zudem schildert der Autorin italienische Momente. Die Gedichte haben beispielsweise die Titel „Glück“, „Ausruhen“, „Birke im Winter“, „Wunsch“. Aber da sind auch die Erinnerungen an die Heimat Forst, wie in „Heimweh“ und „Malxewehr“. Man spürt, auch im Gedicht „Unser altes Haus“ und in Naturbeschreibungen, dass sich Irmgard Krüger zu beiden Orten hingezogen fühlt, der Rosenstadt Forst und der Fliederstadt Bad Frankenhausen.

Einige Jahre war sie auch als freie Mitarbeiterin tätig, schrieb Kulturbeiträge auch für diese Zeitung. Nach einer Ausstellung im Panorama-Museum entstand das Gedicht „Hommage á Philippe Garel“. Doch es geht in den Geschichten auch um Verlust und Trauer, um Enttäuschung und Hoffnung. Künstler, die gleichzeitig Freunde der Krügers sind, gaben Bilder und Fotos von ihren Arbeiten zum Buch dazu: der Maler Manfred Gebhardt, Keramikarbeiten von Barbara Huth, die Fotografin Elisabeth Goebel-Bark. Frank Krüger, der Sohn von Irmgard Krüger, sortierte und lektorierte die Texte und organisierte alle Arbeiten, damit das Buch erscheinen konnte.

Im Haus und im Garten gibt es fast immer was zu tun, oft greift Irmgard Krüger zu Büchern, nutzt moderne Medien, interessiert sich fürs Weltgeschehen. Vor geraumer Zeit gab sie Deutschkurse für Syrer. Da gibt es noch heute Kontakte.

Das Buch ist in Bad Frankenhausen in der Buchhandlung Stolze erhältlich.