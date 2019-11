Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Böse Überraschung bei Abrissarbeiten

Das alte Möbelwerk in Wiehe ist weggerissen. Gut 200.000 Euro kostete der Abriss. Die Arbeiten wurden vom Land Thüringen zu hundert Prozent übernommen, der Zuschuss war fast kostendeckend. Knapp 10.000 Euro musste die Stadt Wiehe für die Planungsleistungen berappen.

Böse Überraschung: Außer den Erinnerungen an die Fabrik bleibt nun ein fünfstelliger Mehrbetrag im oberen Bereich offen, den das Land nicht mehr übernimmt.

Denn beim Wegriss der leer stehenden Hallen waren unter einer Rampe große Mengen Sondermüll gefunden worden, die die Stadt nun teuer entsorgen musste. Von 300 Tonnen zerbröseltem Wellasbest, gemischt mit Erde und Teerpappe ist die Rede. „Das war Anfang der 1970er-Jahre ja kein Frevel. Das wurde ja so gemacht, dass man die alten Baustoffe gleich wieder für etwas Neues verwendete“, verteidigt Bauamtsleiter Klaus-Dieter Arnold in Roßleben die einstigen Gepflogenheiten. Heute seien die Erkenntnisse ja viel weiter. „Man muss mal bedenken: Erst 1981 waren die Asbest-Bremsbacken vom Markt genommen worden, weil sich herausgestellt hatte, wie gefährlich diese Substanz eigentlich ist. Bis dahin war Asbest ja der Baustoff schlechthin!“ Zwischen 80.000 und 90.000 Euro liegen die Mehrkosten. Jede Tonne Sondermüllentsorgung auf der Deponie in Nentzelsrode habe die Stadt 298 Euro gekostet. „Netto!“, rechnet der Bauamtsleiter vor. Das schmerzt. „Das sind Kosten, die wir und damit letztlich der Steuerzahler tragen müssen.“ Hinzu kommt der Aufwand für die Transporte „mit Extra-Begleitschreiben und allem Drum und Dran“. Auch im Stadtrat war das Entsetzen über die Summe groß, auf denen die Stadt nun sitzenbleibt. Ob man den Planer nicht haftbar machen könnte, weil er bei der Untersuchung des Grundes nicht in die Tiefe gegangen sei?, fragte Ratsmitglied Jörg Esser aus Wiehe.

Inzwischen ist die Fläche komplett beräumt und das gefährliche Material abtransportiert.

Übrig geblieben ist die Villa, die nun zusammen mit dem 2500 bis 3000 Quadratmeter großen Grundstück verkauft werden soll. Derzeit werde ein Verkehrswertgutachten erstellt, und dann hofft die Stadt auf Investoren.