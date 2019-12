Bogen nicht überspannen

Der Kreis als Schulträger und Bauherr will in der Gemeinde Kyffhäuserland eine neue Grundschule bauen. Mit Unterstützung von Fördermitteln des Landes. Die Grundschule ist auf dem Weg zu einer Bildungseinrichtung mit ganztägigen Angeboten.

Eine neue Schule. Da gibt es viel Jubel. Aber nicht nur. Es ist ein Streit über den Standort entbrannt. Der Gemeinderat gab dem Kreistag die Empfehlung für Bendeleben – nicht für Rottleben, wo die Schule steht. Der Kreistag sprach sich für Bendeleben aus, weil es bei der Entscheidung um mehr geht als nur den Standort allein. Eine Bürgerinitiative stellte einen Antrag auf Zulassung eines Bürgerbegehrens zum Schulneubau, Standort sollte Rottleben sein. Der Antrag wurde abgelehnt. Widerspruch ist möglich.

Gekämpft. Und verloren. Oder doch nicht? Die Fakten: Der Kreis als Schulträger ist Bauherr. Der Kreistag hat entschieden. Nun sollten der Bogen nicht überspannt, Beschlüsse des Gemeinderates und Kreistages akzeptiert werden. Auch wenn es einem nicht gefällt. Das ist Demokratie.

Ein weiterer Streit, vielleicht ein Bürgerbegehren auf Kreisebene oder was auch immer, bringt womöglich das Vorhaben Neubau in Kyffhäuserland in Gefahr. Der Fördermittelgeber könnte abwinken. Und vielleicht in fünf oder zehn Jahren mal wieder nachfragen. Oder nie. Das war’s dann.