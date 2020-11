Brunnen bringt weihnachtliches Flair in Arterns Innenstadt

Festlich geschmückt präsentiert sich der Hausbrunnen in der Arterner Innenstadt. Passanten drehten sich um und blieben stehen, als Christine Zimmer, Birgit Leder, Heike Schröder und Joachim Pfündtner am Dienstagvormittag Tannengrün, Weihnachtskugeln und roten Schleifen an der Dachkonstruktion befestigten. Wenn die Zeiten schon schwierig sind und der Weihnachtsmarkt ausfällt, dann soll in der bevorstehenden Adventszeit wenigstens ein bisschen weihnachtliches Flair aufkommen, finden die Mitstreiter vom Förderverein der Grundschule, die den Brunnen jedes Jahr im Frühjahr außerdem österlich einkleiden. Der Hausbrunnen an der Ecke Johannis- und Nordhäuser Straße wurde 1845 erstmals erwähnt und war lange Zeit verschüttet. 1998 wurde er bei Bauarbeiten wiederentdeckt, ein Jahr später von der Stadt wieder errichtet.