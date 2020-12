Bürgerbus nimmt Fahrt auf

Am 1. September ging der Bürgerbus in Bad Frankenhausen in Betrieb. Er fährt die Ortsteile ab und dreht dann eine Runde durch die Innenstadt.

Der am 1. September gestartete Bürgerbus in Bad Frankenhausen nimmt Fahrt auf: Zählte die von der Stadt mit Unterstützung der Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) eingerichtete Verbindung innerhalb Bad Frankenhausens sowie in die Ortsteile Ichstedt und Udersleben im ersten Monat auf 134 Touren 140 Fahrgäste, nutzten an den 122 Verkehrstagen im Oktober schon 163 Fahrgäste das Angebot. Ichstedter und Uderslebener gehörten zu den häufigsten Nutzern, aber auch Frankenhäuser, die sich vom Bürgerbus zum Einkaufen an den Stadtrand bringen lassen, teilte City-Managerin Angelina Schönstedt auf der jüngsten Stadtratssitzung mit.