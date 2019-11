Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgerbus soll ab April in Bad Frankenhausen fahren

Bad Frankenhausen. Ab April kommenden Jahres soll in der Kernstadt von Bad Frankenhausen und allen fünf Ortsteilen Seehausen, Udersleben, Esperstedt, Ichstedt und Ringleben der Bürgerbus fahren. Aktuelles zum Konzept wurde durch die Verkehrsberater von consult.ptv.group in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates vorgestellt. Das Modell Bürgerbus ist nicht neu. In den 1980er Jahren starteten die ersten in Nordrhein-Westfalen, da gibt es noch heute die meisten, in Thüringen fahren sie seit 2017 in Stadtroda/Schlöben, seit 2016 gibt es das Werther-Mobil. Bürger fahren für Bürger. Der Bürgerbus ist, wie die Verkehrsberater betonen, keine Konkurrenz zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie den Taxis. Die Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) unterstütze bei der Organisation, sie wäre dann auch Konzessionshalter, sie müsste mit der Stadt einen Vertrag abschließen.

Mit den Angeboten Bürgerbus sollen Lücken in den ÖPNV-Fahrplänen in räumlicher wie auch in zeitlicher Hinsicht in der Stadt geschlossen werden. Sei es zu Arztbesuchen, an Markttagen, Einkäufen, der Teilnahme an Veranstaltungen, Beispiel Kurkonzerte. Die ÖPNV-Fahrpläne seien, so die Verkehrsberater, vor allem auf den Schülertransport ausgerichtet. Mit Blick auf die Bürgerbusse, die in Deutschland fahren, sei das Konzept „in der Regel erfolgreich“.

In den vergangenen Wochen habe es umfangreiche Untersuchungen zur Bedarfsermittlung gegeben. Zusätzliche Haltestellen sind in der Kernstadt am Markt beziehungsweise Anger und am Altstädter Markt vorgesehen, zudem in den Ortsteilen. Ergänzende Fahrten zum Regionalbus sind an den Schultagen zwischen Ichstedt beziehungsweise Udersleben und Bad Frankenhausen angedacht. Ebenso an Schulferientagen und Samstagen zwischen Seehausen und Bad Frankenhausen, in den Abendstunden, am Wochenende und bei Veranstaltungen im Stadtgebiet Bad Frankenhausen.

Vorgesehen sei, Fahrzeuge mit bis zu acht Sitzen zu leasen, es sollte natürlich auch die Möglichkeit bestehen, Rollstuhl oder Rollator mitzunehmen. Bürger fahren für Bürger, bisher habe man um die zehn interessierte Fahrer, man suche weitere, dazu könne man sich bei der Stadtverwaltung melden. Der Fahrpreis liege voraussichtlich zwischen 1 und 1,50 Euro. Es soll auch der ÖPNV-Fahrschein gelten, das treffe nicht auf die Schülerbeförderung in der Schulzeit zu.

Aus Sicht der Verkehrsberater gebe es einen jährlichen Finanzierungsbedarf für den Bürgerbus von rund 50.000 Euro. Sie sollen aus Eigenmitteln der Stadt, Fördermitteln, den Fahrtkosten, Spenden, Werbung an den Fahrzeugen zusammenkommen. Mittel- und langfristig strebe man einen Finanzierungsbeteiligung durch den Kreis an.

Die Entscheidung, dass der Bürgerbus in Bad frankenhausen fährt, trifft letztlich der Stadtrat, sagte Bürgermeister Matthias Strejc (SPD).