Bürgermeister verliert Kampf um den Stadtschlüssel

Mehrfach donnerte ein dreifaches „Roßleben, Helau“ über den Schulplatz in Roßleben. Die Narren des Roßlener Carnevalsclub Rot-Weiß eröffneten ihre 36. Session mit dem traditionellen Sturm auf das Rathaus pünktlich um 11.11 Uhr. Unter dem Applaus von etwa 50 Besuchern auf dem Platz betrat der Vereinspräsident Sören Wendt das Rathaus, rang mit Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD) um den Stadtschlüssel, dem er diesem schließlich abluchsen konnten.

Der Bürgermeister musste schließlich die weiße Fahne hissen und die Geschicke der Stadt in die Hände des neuen Prinzenpaares legen. Nachdem sich das Prinzenpaar der 35. Session, Julie I. und Clemens I., verabschiedet hatten, übergaben sie Zepter und Krone an das neue Prinzenpaar Marcus I. und Stefanie I. Beide werden zudem vom Kinderprinzenpaar Miriam und Ethienne unterstützt. Zusammen verkündeten sie das diesjährige Motto „Auf geht´s in die närrische Zeit, mit Miss Marple, Al Capone und Bonnie & Clyde“. Sie kündigten an, die Roßlebener Narren würdig vertreten zu wollen und auch die befreundeten Carnevalsclubs aus Bottendorf und Schönewerda während der fünften Jahreszeit zu besuchen. Beide Vereine hatten Vertreter geschickt, um das neue Prinzenpaar im Amt zu begrüßen.

Dabei erfuhren die Gäste auch, dass Prinzessin Stefanie bereits Erfahrung als Regentin hat. Als Prinzessin Steffi saß sie vor 14 Jahren bereits den Narren aus Schönewerda vor. In dieser Tradition versprach sie auch als Roßlebener Regentin in ihren alten Gefilden vorbeizuschauen. Ein Dank ging auch wieder an den Sportverein Kali, der traditionell für die Versorgung der Gäste auf dem Schulplatz sorgte.