Bunte Faschingsshow im gut beheizten Festzeit

Gehofen Weiß-Blau Helau! In Gehofen ließen die Narren am Wochenende bei ihrer ersten Abendveranstaltung mit Musik, Tänzen, Sketchen und Bütt wieder ihren Schlachtruf ertönen. Die kleinen Funken sprühten, die Tanzmäuse kamen als Piraten, Bernd Werlich sorgte in der Bütt für Schmunzler und Sportfrauen mit Gymnastikbällen und Kochlöffeln brachten Stimmung ins Zelt.