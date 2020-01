Bunter Büttenabend und ein dickes Dankeschön

Da staunte Moderator Kurt Schröter aber, als nach der Begrüßung zum ersten Büttenabend der 64. Session des Ichstedter Karneval-Vereins (IKV) und dem obligatorischen großen Bühnenbild mit Minifünkchen und Prinzenpaar Thomas II. und Susan II. die Musik zum Ausmarsch erklingt und sich lediglich der Elferrat anschickt, die Bühne im „Waldblick“ zu verlassen. Um kurz darauf wiederzukommen. Denn stand das nicht im Programm des IKV-Präsidenten, der jedes Jahr durch die Veranstaltungen der Rot-Silbernen führt.

Doch dieser Tag ist etwas Besonderes: Denn die Amtszeit des IKV-Präsidenten jährt sich zum 30. Mal, und die Vereinsmitglieder nehmen das Jubiläum zum Anlass, den Präsidenten ein bisschen aus dem Konzept zu bringen und zu danken. Der Dank wird in Reimen zelebriert. Dann gibt es Geschenke und noch eine besondere Gabe: einen Aus- und einen Einmarsch für den Präsidenten. „So was hattest du noch nie“, so die Elferräte, ehe Frank Zanders „Hier kommt Kurt“ durch den Saal schallt und die Aktiven den 65-Jährigen in ihre Mitte nehmen.

Süß: Die Minis mit dem Biene-Maja-Partysong. Foto: Wilhelm Slodczyk

Dann geht es planmäßig weiter. Auch in der 64. Saison ist das Programm wieder bunt. In Dirndln, mit kecken Hüten, als Piraten oder freche Früchtchen besetzt das Publikum die langen Tische. Auf der Bühne sind die traditionellen Burgmauern aufgebaut, dahinter der Elferrat sitzt. Die Glühlampen mit dem Schlachtruf „Ichstedt hinein!“ leuchten fröhlich auf, während das Programm Fahrt aufnimmt. Die neue Tanzgruppe Minis sind als Bienchen zum Knuddeln, Rainer Beie als Hitparaden-Moderator Dieter-Thomas Schreck unter der wilden Lockenperücke einfach zum Schießen. Die Playbackshow mit Al Bano und Romina Power, Kerstin Ott, Helene Fischer und weiteren Megastars bringen den Saal zum Beben. Wohingegen der Chor mit Liedern der Wende Nostalgie aufkommen lässt.

Nach der Pause gibt es Theater. Die Party-People, das sind Ex-Ichstedter, die jedes Jahr zur Faschingszeit wiederkommen, schmettern Bierlieder und dann reißen noch Jungen-, Frauen- und Männerballett die Gäste mit. Für den dritten Büttenabend am 8. Februar gibt s noch ein paar Restkarten.