Am 1. September 2020 ging in Bad Frankenhausen der Bürgerbus an den Start. Zum Dank überreichte der 1. Kreisbeigeordnete Raimund Scheja am ersten Jahrestag den ehrenamtlichen Busfahrer und -fahrerinnen vor dem Frankenhäuser Rathaus die Thüringer Ehrenamtscard. Auch Bürgermeister Matthias Strejc (SPD, links) würdigte das Engagement.