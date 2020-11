Chef des DRK Sömmerda/Artern von seinen Aufgaben freigestellt

Bei der Indienststellung des neuen Notarzt-Einsatzfahrzeugs vor der DRK-Geschäftsstelle in Sömmerda am Freitag ging Landrat Harald Henning (rechts) schon auf Distanz zu Thomas Haupt (links), da coronaregel-konform. Zwischen beiden Notarzt Ronald Grahl.

Der DRK-Kreisverband Sömmerda/Artern hat seinen Vorstandsvorsitzenden Thomas Haupt am Montag von seinen Aufgaben entbunden. Haupt sei vom Präsidium des Verbandes bis auf Widerruf freigestellt worden, berichtete zunächst der MDR. Noch am Freitag hatte nichts auf eine derartige Entwicklung hingedeutet. Da hatten Haupt und Sömmerdas Landrat Harald Henning (CDU), der im Ehrenamt auch Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes ist, gemeinsam ein neues Notarztfahrzeug des Roten Kreuzes in Dienst gestellt.