Kyffhäuserkreis. Im Kyffhäuserkreis gab es am Samstag keine zusätzlichen Infektionen mit dem Coronavirus. Größtenteils halten sich die Menschen an die geltenden Beschränkungen.

Corona: Bereits fünf Menschen im Kyffhäuserkreis wieder genesen

Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen im Landkreis ist nicht weiter angestiegen und liege laut Heinz-Ulrich Thiele, Pressesprecher des Landratsamtes, aktuell bei 19. Fünf davon seien wieder genesen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Coronavirus-Liveblog

Bei zweien würde es sich um eine mittelschwere Erkrankung handeln – aber auch sie befänden sich derzeit noch unter häuslicher Quarantäne, so Thiele. Positiv äußerte er sich dahingehend, dass „sich fast überall exakt an die Vorgaben gehalten wird“.

Leider gäbe es aber unrühmliche Ausnahmen. So wurde der Polizei am Freitagabend von besorgten Bürgern eine größere Menschenansammlung vor der Galerie in Sondershausen gemeldet. Diese sei von der Polizei aufgelöst worden, informierte Thiele. „Es muss jedem bewusst sein, dass es solche Menschenansammlungen derzeit nicht geben darf. Das ist kein Spaß mehr“, sagte er mit Nachdruck und richtete nochmals einen Appell an die Bewohner des Kyffhäuserkreises, die Allgemeinbestimmungen unbedingt einzuhalten.

Derartige Verstöße könne und werde man nicht akzeptieren. So würden die Kontrollen künftig und auch an Wochenenden fortgesetzt.