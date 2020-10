Bund und Länder haben die striktesten Maßnahmen seit dem großen Lockdown im Frühjahr beschlossen. Ab Montag sollen unter anderem Hotels, Restaurants, Kinos und Theater für den gesamten Monat November schließen. Die ersten Reaktionen im Kyffhäuserkreis darauf reichen von Schreck über Resignation bis Erleichterung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Gelockert hat sich der Lockdown für unsere Branche die ganze Zeit nicht.“ Für Veranstalter Fabian Fromm aus Sondershausen bedeuten die neuen Einschränkungen eine Verlängerung des alten Übels. Seit März sind öffentliche Tanzvergnügen untersagt, Konzerte und andere Bühnenevents nur unter harten Auflagen möglich. „Nun sieht es so aus, als würde sich das Elend noch bis weit ins nächste Jahr hinziehen“, befürchtet Fromm. Zwei Veranstaltungen im Klubhaus Stocksen, das er betreibt, muss er im November zwangsläufig verlegen. Er überlegt, auch mit den für Dezember geplanten, so zu verfahren. „Selbst wenn sie erlaubt würden, Karten kauft dann schon aus Unsicherheit kaum jemand“. Aufgeben werde er aber weiterhin nicht.

„Wir sind geschockt, deprimiert und traurig und müssen das jetzt erst mal verkraften“, sagt Ilka Illiger, die Betreiberin der Sennhütte in Bad Frankenhausen. Nach dem harten Lockdown im März/April sei man froh gewesen, dass der Betrieb langsam wieder anlief. Dass der Branchenverband des Gastgewerbes Dehoga gegen die Lockdown-Bestimmungen Klage angekündigt hat, begrüßt die Gastwirtin. Bis Sonntag werde der Hotelbetrieb erst mal unverändert weitergeführt. „Lockdown ist ja erst ab Montag, dann sagen wir den übrigen Gästen natürlich ab“, so Illiger und hofft auf eine ebenso schnelle und wirkungsvolle Corona-Hilfe des Bundes wie beim ersten Lockdown.

„Wir Gastronomen kommen uns vor wie die Buhmänner der Nation, die wieder vors Loch geschoben werden“, platzt es aus Bianca Brunner heraus. Sie betreibt das Gasthaus Zur grünen Linde in Keula und das Bistro am Sportplatz in Holzthaleben. „Nach dem ersten Lockdown haben wir gekämpft, Hygienekonzepte umgesetzt, in Plexiglasscheiben und den Außenbereich in Keula investiert. Alles umsonst“, macht sie ihrem Ärger Luft. Gerade ging es etwas aufwärts, am Montag wollte sie zwei Leute einstellen. Aus der Traum. Dass die angekündigte Entschädigung reicht, zweifelt sie an: „In unserer Branche wird es eine Pleite nach der anderen geben.“

Daniel Klajner, Intendant am Theater Nordhausen und beim Lohorchester Sondershausen, gibt sich kämpferisch. „Alle Veranstaltungen bis 1. November finden statt. Die großen drei für den November geplanten Premieren, die Operette ,Der Vetter aus Dingsda’, das Musical ,Lola Blau’ und die ,Meerjungfrau’, können wir alle in den Dezember schieben. Unser Wille zu spielen ist übermächtig.“ Die Finanzierung sei langfristig bis Ende 2024 sichergestellt. Die Einnahmeausfälle könnten durch geeignete Maßnahmen, die künstlerisch nicht sichtbar werden, ausgeglichen werden.

Den Leiter des Kunsthofes in Friedrichsrode, Thomas Kümmel, zermürbt vor allem die Ungewissheit. Er fragt sich: „Was ist ab November bei uns noch möglich und was nicht?“ Der Schulbetrieb soll weitergehen. Gilt das auch für schulische Veranstaltungen an diesem außerschulischen Ort? Eine Antwort gibt es noch nicht. Ihn treibt die Sorge um, ob er wieder Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken muss.

„Leer ist es bei uns ab Montag. Gespenstisch!“ Drastisch beschreibt Geschäftsführerin Ina Seichter, was nach dem Lockdown auf den Ferienpark Feuerkuppe zukommt. Seit Donnerstag sind ihre Mitarbeiter beschäftigt, allen Gästen, die schon gebucht hatten, abzusagen. Wie es weitergeht, weiß die Chefin noch nicht.

Auch im Freizeitsport stößt der neuerliche Lockdown bitter auf: „Es war abzusehen, dass es den Freizeitsport erneut treffen wird“, sagt Volker Lüttich. Der Jugendwart des VfB Artern 1919 hatte gehofft, so etwas wie den ersten Lockdown „nie wieder erleben zu müssen“. Nun ruht für alle zehn Teams, Männer bis Kinder, der Ball erneut. Auch gemeinsames Training wird es im November nicht geben, dieses Jahr kaum noch Spiele. „Hoffentlich halten die Mitglieder, vor allem die jungen, trotzdem weiter zur Stange“, bangt er.

„Nun haben wir die top-sanierte Bahn und wollten richtig loslegen – und dann das!“, sagt Uwe Lewinski. Doch auch der Vorsitzende vom Kegelsportverein 1992 Roßleben hatte mit dem Stopp gerechnet. Das Duell der Senioren gegen Bad Lobenstein am Samstag wird der vorerst letzte Wettkampf für die insgesamt 40 Aktiven sein. „Wir hoffen, dass es Mittel als Ausgleich gibt.“ Aber noch härter träfe es zum Beispiel die Pächterin der Gaststätte auf der Bahn.

Erleichterung über die Bestimmungen dagegen in Schulen und Kindergärten. „Ich bin erst mal froh, dass die Schulen im Normalbetrieb sind“, sagte in Oldisleben Heike Wilke, die Schulleiterin der Thüringer Gemeinschaftsschule. „Eigentlich hätten wir am Montag gleich Schwimmunterricht gehabt, das ist ja nun hinfällig“, sagt sie. Unterricht in Corona-Zeiten habe an der Schule ganz gut geklappt, erzählt sie. Maskenpflicht gelte nur im Schulhaus, in den Klassenräumen dürfen die Schutzmasken dann abgelegt werden und dank der drei Schulhöfe verteilten sich die Schüler gut.