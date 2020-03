Corona und die Wirtschaft: Betriebe arbeiten weiter

Bänder stehen still. Fabriken schließen. Corona legt die Wirtschaft lahm. – Die schlechten Nachrichten auf allen Kanälen reißen nicht ab, und als wäre die dramatisch steigende Zahl der Neuerkrankungen nicht schon genug Schreckensmeldung, kommt der Abwärtstrend der Wirtschaft noch dazu. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

Doch entgegen der subjektiven Wahrnehmung, dass alle Welt gerade unter dem Coronavirus zu ersticken scheint, gibt es Hoffnung. Denn anders als an manch großem Industriestandort wird in vielen mittelständischen Betrieben weiter gearbeitet.

Zum Beispiel in der Stahlbau Roßleben GmbH. „Die Produktion läuft“, hält René Roßbach in Roßleben die Fahne hoch. „Wir produzieren noch Aufträge ab – große Hallenprojekte. Da sind wir zur Zeit noch an einem großen Projekt“, berichtet Roßbach, der einer von zwei Geschäftsführern ist. Um die Hygienevorgaben zu erfüllen, seien unter anderem Schichten versetzt und Arbeitsplätze separiert worden. Die Stahlbau Roßleben GmbH ist ein bundes- und sogar weltweit agierender Hersteller von Gebäude-Grundkonstruktionen. Tonnenweise Stahl verarbeitet der Betrieb im Jahr zu Gerüsten für die unterschiedlichsten Arten von Hallen.

Größerer Abstand zwischen den Mitarbeitern

Einen Teil der Krise überstanden hat die Wago-Kontakttechnik, deren Niederlassung in Sondershausen der größte Arbeitgeber der Region ist. Bereits im Januar und Februar habe das Unternehmen mit Lieferengpässen zu kämpfen gehabt, weil ein Werk in China wegen der Epidemie nicht mehr voll produzieren konnte. Das geht aus einer Mitteilung auf der Internetseite von Wago hervor. Inzwischen seien aber 90 Prozent der Beschäftigten in China wieder an ihrem Arbeitsplatz heißt es dort weiter. Damit es in den deutschen Standorten gar nicht erst zu Ausfällen komme, würden Arbeitsräume in den Produktionsgebäuden so umgestellt, dass die Mitarbeiter mit größerem Abstand zueinander arbeiten könnten. 30 Prozent der kaufmännischen Mitarbeiter würden inzwischen von zu Hause aus arbeiten. In den Begegnungszonen im Werk und den Essensbereichen werde auf besondere Hygiene geachtet. Absatzschwierigkeiten habe das Unternehmen bislang durch die Corona-Krise nicht.

Kurzarbeit in Wiehe

Auch beim Wärmflaschenhersteller Fashy im benachbarten Wiehe drehen sich die Räder weiter: „Gut geht’s uns nicht. Wir machen seit drei Wochen 50 Prozent Kurzarbeit und arbeiten, um für genügend Abstand zu sorgen, in Schichten. Von 12 Maschinen in der Wärmflaschenproduktion laufen derzeit noch 5“, erzählt Betriebsleiter Peter Grimm. Grund ist kein Zuliefer-, sondern ein Abnehmerproblem. „Mit unserem Hauptzulieferer funktioniert es ganz gut. Allerdings haben inzwischen viele Läden geschlossen, in denen unsere Produkte verkauft werden“, so Grimm. 67 Mitarbeiter hat Fashy in Wiehe. Derzeit arbeiten sie im Wechsel eine Woche und haben die andere Woche frei.

Der Geschäftsführer der VAU Thermotech in Heldrungen kann oder will angesichts der Folgen der weltweiten Krise nicht klagen. „Insgesamt sind wir zufrieden“, sagt Osama Nasser. Der Betrieb stellt Plattenwärmetauscher her. „Wir beliefern weiter den Großhandel und die Industrie und haben höchstens ein Problem mit unserem Zulieferer aus Italien. Dort sind alle Betriebe dicht und das behindert uns, unsere Kunden zu beliefern“. Die Corona-Krise, so Nasser, sei eine Krise, die nicht nur an die Gesundheit gehe, sondern auch ans Wirtschaftliche. „Ich denke, die Nachwirkungen werden wir noch lange spüren“.