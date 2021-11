Dann schon lieber ohne

Kerstin Fischer über eine gruselige Weihnachtsbegegnung

Märchenzeit, Gruselzeit.

Neulich. Wir sprachen über die Märchenwiese am nächsten Wochenende in Wiehe und dass sie keine gruseligen Figuren zeigt. (Das ist wichtig für sensible Kinder!) Da habe ich von meinem Märchen-Trauma erzählt – dem Kobold im Defa-Märchenfilm vom singenden, klingenden Bäumchen. Der hat mir sogar schlaflose Nächte bereitet. Im Flur musste dann immer das Licht anbleiben, wenn ich ins Bett ging. Und Dagmar lachte. Offenbar kannte sie den Film auch.

Ansonsten hat mich tatsächlich keine Märchenfigur geschreckt. Die Hexe im Ofen, aufgeschnittene Wolfsbäuche und Tanzen in glühenden Schuhen fand ich auch nicht brutal. Als Kind ist man hart im Nehmen. Das sollten auch die Kindergartenkinder gewesen sein, die am Freitag in Heldrungen zum Weihnachtsbaumschmücken ans Rathaus kamen. Denn dort wartete auch Knecht Ruprecht mit seinem Sack. Ins Gesicht konnte man der Gestalt im roten Plüschmantel allerdings nicht blicken, ohne dass einem das Blut in den Adern gefror: verrutschte Larve, schiefer Mund, keine Mimik und die Augen zwei hohle Löcher. Ich konnte gar nicht hingucken. Die armen Kinder.

Solche Masken müssten verboten werden. Und wer sie aufsetzt, um Kinder zu erfreuen, braucht Nachhilfe – bei Jürgen Müller in Rottleben.