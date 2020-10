Datenautobahn bis ins Panoramamuseum

Zehn Monate Löcher buddeln und Kabel in die Erde bringen – jetzt ist das Werk vollbracht: Der Netzbetreiber EnviaTel hat die Bauarbeiten zum Ausbau seines bestehenden Glasfasernetzes von Heldrungen nach Bad Frankenhausen für beendet erklärt. Für die Datenautobahn wurden in den zurückliegenden Monaten rund zwölf Kilometer Glasfaserleitungen verlegt.

Von dem neuen Netz profitieren ausschließlich Geschäftskunden.

„Den zirka 280 ansässigen Unternehmen und Gewerbetreibenden steht jetzt Highspeed-Internet zur Verfügung, das je nach Bedarf Übertragungsgeschwindigkeiten bis 10 Gigabit pro Sekunde ermöglicht“, teilt EnviaTel-Sprecherin Romy Naumann-Kluge am Freitag mit.

Als eines der ersten Unternehmen wurde das Panorama Museum an das Glasfasernetz angeschlossen. „Schnelles Internet ist im Zeitalter der Digitalisierung von großer Bedeutung. Als Museum der bildenden Künste mit wechselnden Ausstellungen auch internationaler Künstler publizieren wir regelmäßig Kunstkataloge, deren Layout mit riesigen Datenmengen verbunden ist. Deren schnelle Übermittlung zur Druckerei ist nur ein Beispiel für die Verbesserung der Arbeit. Perspektivisch eröffnet es uns aber auch die Möglichkeit des offenen WLAN´s im Museum, um für unsere Besucher Informationen und Materialien vor Ort anbieten zu können“, zitiert EnviaTel in einer Mitteilung Museumsdirektor Gerd Lindner.

Der Glasfaser-Ausbau zu Jahresbeginn war am Umspannwerk in Heldrungen gestartet und verlief entlang der Straße Am Bahnhof in Richtung Oldisleben und von dort immer entlang der B85. In Bad Frankenhausen ging es über die Seehäuser-, die Kloster- und die Zinkestraße. Von dort aus wurden Glasfaserleitungen über die Nordhäuser Straße bis in die Goethestraße verlegt.

EnviaTEL baut in Mitteldeutschland ein eigenes, rund 6000 Kilometer langes Glasfasernetz. „Damit erreichen wir mehr als 40.000 Firmen in über 350 Gewerbegebieten in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen“, so die Unternehmenssprecherin.

In zwei vorangegangenen Ausbaustufen im Jahr 2017 wurden in Heldrungen in der Straße Am Bahnhof sowie im vergangenen Jahr im Gewerbegebiet An der Schmücke bereits Glasfaserkabel verlegt. Ausbaumaßnahmen für den Privatkundenbereich sind bisher nicht in Planung, so Naumann-Kluge mit.