„Der Anpassungsprozess verläuft sehr langsam“

Agrarpaket, Umweltschutz, Billigpreise – die Landwirte sind derzeit an vielen Fronten gefordert. Unabhängig davon wartet aber auch noch die eigentliche Arbeit, denn das neue Bauernjahr steht in den Startlöchern. Im Anbauverhalten kann sich die Trockenheit der letzten zwei Jahre aber nur marginal niederschlagen, sagt der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, Wolfgang Peter.

Reagieren die Landwirte im Kreis mit ihrem Anbauverhalten auf die klimatischen Bedingungen?

Wir haben in unserem Kreis ja sehr unterschiedliche Bedingungen. Im Osten ist es sehr trocken. Die Reaktionsmöglichkeiten auf die klimatischen Bedingungen sind allerdings relativ gering. Denn die Landwirte brauchen natürlich auch die Absatzmärkte dazu.

Schnell mal das Feld mit Getreide statt mit Rüben bestellen, macht also keinen Sinn?

Nein. Das funktioniert nicht. Und genau das ist auch auch in anderen Bereichen das Dilemma, etwa durch die Politik. Die Landwirte bekommen politische Vorgaben, aber es gibt überhaupt nicht die Strukturen, um die geforderten Veränderungen herbeizuführen. – Im Kyffhäuserkreis werden jetzt vielleicht etwas mehr Winterkulturen und solche Kulturen angebaut, die zeitig geerntet werden und weniger Wasser brauchen.

Landwirtschaft und Strukturen, ein komplexes Thema.

Der Anpassungsprozess verläuft sehr langsam und betrifft nicht nur die klimatischen Bedingungen, sondern auch die Marktverhältnisse gehören dazu. Das sehe ich selbst. Ich will mal ein persönliches Beispiel anführen: Ich experimentiere seit Jahren mit Sojabohnen. Mal läuft es gut, mal weniger, und ich habe auch schon mal ausgesetzt. Aber bei uns gibt es einfach keine Absatzmöglichkeiten dafür. Die Handelspartner sind noch nicht darauf eingestellt. Obwohl in den Geschäften die Kunden nach Sojaerzeugnissen greifen.

Wie ist es um die Herstellerpreise bestellt?

Beim Getreide sind sie mittelmäßig, beim Raps ein bisschen gestiegen. Hier spielt ja auch der Biospritbereich eine Rolle. Bei den Rüben sind die Preise hingegen im Keller. Sie sind so schlecht, dass mancher Landwirt schon gar keine Zuckerrüben mehr anbauen will. Es gibt ein Überangebot an Zucker – Indien beispielsweise schüttet uns damit zu.

Wie passt das mit dem Umweltgedanken – kurze Wege, regionale Produkte – zusammen?

Gar nicht. Die Landwirte werden drangsaliert mit irgendwelchen Vorschriften, mit der Folge, dass sich am Ende die Produktion ins Ausland verschiebt. Und dort hat gar keiner mehr die Kontrolle, wie die Sachen überhaupt hergestellt werden.

Wie steht aktuell das Wintergetreide?

Die Bestände sehen ziemlich gut aus – es gab ja auch ein bisschen Regen seit Herbst. Aber das reicht natürlich längst nicht. Der Boden ist bis in 20, 30 Zentimeter Tiefe feucht. Aber wenn man mal den Spaten nimmt und ein Loch gräbt, wird einem angst und bange...

Die unterirdischen Wasserreservoirs sind also weiter leer?

Für die unterirdischen Wasserspeicher hat’s lange nicht gereicht. An eine Neubildung des Grundwassers ist überhaupt nicht zu denken. Womit auch der Vorwurf ins Leere läuft, die Landwirte würden das Grundwasser vergiften.

Sie sind gerade auf der Grünen Woche in Berlin?

Ja, wir gucken uns mal ein bisschen um und sind beim Thüringenabend dabei. Das gehört einfach dazu.