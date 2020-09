Hausmeister Volker Stahl tüftelt an technischen Lösungen, betreut Veranstaltungen und sorgt für Sauberkeit.

Der gute Geist hinter den Schlossmauern in Bad Frankenhausen

Schlössern sagt man Geister nach, die angeblich in ihnen spuken. Auch das Regionalmuseum im ehemaligen Schloss in Bad Frankenhausen, das in diesem Jahr auf 100 Jahre zurückblickt, hat solche Geister. Doch weder treiben sie Unwesen, noch sind ihre Taten übersinnlich, unerklärlich oder gar erschreckend.