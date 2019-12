Der Kurbeitrag steigt

Für eine Änderung der Kurbeitragssatzung sprach sich der Stadtrat von Bad Frankenhausen in seiner öffentlichen Sitzung einstimmig aus. Eine Diskussion gab es nicht. Es geht um eine Erhöhung um 50 Cent pro Aufenthaltstag und Person. Konkret heißt das, dass in der Kernstadt Jugendliche ab 16 Jahre und Erwachsene nicht wie bisher 2 Euro, sondern 2,50 Euro zu zahlen haben, Kinder ab dem sechsten Lebensjahr 1,50 Euro. Eine Änderung gibt es für Behinderte. Eine Befreiung von der Beitragspflicht soll es nicht erst mehr bei einem Grad der Behinderung von 100 Prozent, sondern ab 50 Prozent geben.

Die Kur- und Gästekarte berechtigt zur Benutzung der Kureinrichtungen und zur Teilnahme an den Kurveranstaltungen, soweit hierfür nicht besondere Eintrittsgelder erhoben werden. Mit der Karte kommt man zudem in den Genuss von kostenermäßigten Eintritten zu bestimmten kulturellen und touristischen Einrichtungen. Beispiele: Panorama-Museum Bad Frankenhausen, Kyffhäuser-Denkmal, Barbarossahöhle Rottleben, Steinrinne Bilzingsleben, Erlebnisbergwerk und Possen in Sondershausen. Neu ist: Inhaber einer Kur- und Gästekarte bezahlen keinen Eintritt ins Regionalmuseum Bad Frankenhausen. Außerdem sollen Inhaber einer Kur- und Gästekarte den Bürgerbus, dessen Einführung für das Frühjahr 2020 in der Kurstadt vorgesehen ist, entgeltfrei nutzen können.