Die Frankenhäuser Feuerwehr entfernt Ölreste

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Frankenhausen – im Bild mit Schläuchen Jens Schütze (links) und Marius Schobeß (rechts) entfernten am Dienstag die letzten Ölreste aus dem Flutgraben in Bad Frankenhausen. Starker Regen hatte am Sonntagnachmittag auf dem Gelände eines Brennstoffhändlers den Ölabscheider überflutet. Dabei lief eine größere Menge Öl in den Flutgraben. Bis zum späten Sonntagabend entfernten die Feuerwehrleute einen Großteil der Substanz wieder aus dem Gewässer. Das Esperstedter Ried nicht betroffen.