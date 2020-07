Die drei Jahrgangsbesten vom Gymnasium in Bad Frankenhausen (von links): Lavinia Schütze, Carolin Worgt und Rebecca Demuth. Die Zeugnisse erhielten sie am Kyffhäuser-Denkmal.

Bad Frankenhausen. Am Denkmal erhalten 64 Abiturienten ihre Zeugnisse. Eltern dürfen dabei sein

Drei Stipendien für Jahrgangsbeste am Kyffhäuser-Gymnasium Bad Frankenhausen

Das letzte Schuljahr für den Abiturjahrgang 2020 des Kyffhäuser-Gymnasiums in Bad Frankenhausen ist zu Ende. Am Kyffhäuser-Denkmal fand die feierliche Zeugnisübergabe statt, leider dieses Jahr ohne Abiball im Anschluss. „Schulleiterin Silvia Exner hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass auch den diesjährigen Absolventen eine würdevolle Übergabe ihres Abiturzeugnisses ermöglicht wurde. Dafür danken die Schüler und deren Eltern“, sagt Kristina Worgt, Mitglied im Förderverein des Gymnasiums.

In einer emotionalen Rede beschrieb Exner die Zeit in der Oberstufe als Wanderung der zukünftigen Abiturienten zu dem Ort der Zeugnisübergabe am Kyffhäuser. „Dieser Weg begann voller Zuversicht, aber auch mit Respekt vor der Strecke. Es ging durch Höhen und Tiefen, der Weg war teilweise steinig.“ Das letzte Stück sollte mit Hindernissen gepflastert sein. Die Corona-Pandemie verlangte allen viel Kraft, Umwege und Entbehrungen ab. Der Schulbetrieb war zum Homeschooling geworden. Zum Glück hätten die Lehrerinnen und Lehrer guten Kontakt zu ihren „Wanderfreunden“ gehalten, unterstützten sie. Nach und nach startete der Schulalltag wieder. Die letzten Klausuren und die Abiturprüfungen fanden „normal“ statt.

Von den 67 gestarteten Schülern erreichten 64 der „Wanderer“ das Ziel. Sogar die Eltern konnten diesen Moment mit ihren Kindern genießen. Für jede Familie war eine Bank reserviert, mit Abstand zu den anderen Teilnehmern. Die Absolventen ließen es sich nicht nehmen, die Zeugnisse in festlichen Kleidern und Anzügen zu erhalten, auch wenn der Tanz im Ballkleid ausbleiben musste.

Die Durchschnittsnote war 2,17. Ein gutes Ergebnis. Lavinia Schütze und Carolin Worgt erreichten die Traumnote 1,0. Rebecca Demuth erzielte eine 1,1. Die drei Jahrgangsbesten konnten sich über ein Stipendium aus dem Vermächtnis von Klaus Lieder aus Bad Frankenhausen freuen. Wenn alles klappt, wollen die drei mit Lebensmittelchemie, Medizin, Germanistik und Englischer Philologie ins Studium starten.