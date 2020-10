Düstere Gestalten

„Süßes! – Oder Saures!“

Ehrlich. Mir schlottern jetzt noch die Knie nach dem Besuch der kleinen Hexen im vergangenen Jahr. Mit ihren spitzen Hüten und den bemalten Gesichtern sahen sie echt furchteinflößend aus. Sie hatten an der der Tür ein Liedchen gesungen und dann mit zarten Piepselstimmchen den frechen Spruch aufgesagt, ehe sie mit der süßen Beute wieder zu ihren Müttern eilten, die in Reichweite am Gartentor stehengeblieben waren.

Am Wochenende haben wir auch wieder Halloween. Aber wir haben auch Corona. Womöglich stehen die gruseligen Gestalten diesmal mit Mundschutz vor der Tür und halten den Leuten am langen Teleskopstiel Opas Apfelpflücker vor die Nase, um die Süßigkeiten aus sicherer Entfernung einzusammeln.

Werden sie diesmal überhaupt wieder unterwegs sein?

Wie auch immer. Anders als in manchen anderen Jahren, wo Gespenster, Gerippe und Kürbisfratzen an der Wohnungstür klingelten und mich ordentlich in Verlegenheit brachten, bin ich diesmal wieder vorbereitet. Schließlich: Besser man hat, als man hätte!

Gummi(monster)tierchen habe ich besorgt. Natürlich hygienisch einzeln verpackt (ein Hoch auf den wachsenden Müllberg!). Und falls keiner kommt, schmecken sie zur Not auch selber.

Frohes Feiertags- und Gruselwochenende!