Ein Herz für Mehlschwalben

Ein Storchenpaar haben sie schon – jetzt ist der Ortsteil Bretleben der Stadt An der Schmücke um weitere eine Attraktion reicher : Für gefiederte Gäste gibt es jetzt einen Schwalbenturm. Zuletzt baute Michael Sattler vom Montageservice Heldrungen noch die Schautafel zusammen. Die imposante Vogelvilla gehört zu Bretlebens Investitionen aus der Hochzeitsprämie, die es im Zuge der Gebietsreform für die freiwilligen Gemeindezusammenschlüsse gab.

Stille Inbetriebnahme

Eigentlich sollte das Ereignis am vergangenen Samstag mit einer kleinen Feier begangen werden. Stattdessen geht die neue Schwalbenvilla nun stillschweigend in Betrieb. Natürlich hoffen alle, dass das Nistangebot rasch entdeckt und angenommen wird.

Der Schwalbenturm geht auf eine Initiative der örtlichen Gruppe Umwelt und Natur zurück. „Mit der Hilfe zahlreicher Sponsoren ist es uns gelungen, dieses großartige Schwalbenschutzprojekt erfolgreich umzusetzen. Ein ganz besonderer Dank gilt den Mitgliedern des Ortschaftsrates und des Stadtrates der Stadt An der Schmücke“, heißt es im jüngsten Amtsblatt der Stadt vom Vorsitzenden der Gruppe, Jörg Hoffmann.

Sechs Meter hoch ist der Turm, auch an Fledermäuse und Mauersegler ist darin gedacht.. Foto: Wilhelm Slodczyk

Gesellige Tiere brüten gern in Kolonien

Mehlschwalben kehren im April und Mai aus ihrem afrikanischen Winterquartier zurück. Dann beziehen sie ihre Nester, die sie aus Ton und Lehm meist an Außenseiten von Gebäuden bauen. Weil aber deren menschliche Bewohner oft wenig erfreut sind, wenn Schwalben sich bei ihnen ansiedeln und ihre Spuren an Hausfassade und Boden hinterlassen, verzeichnen die Mehlschwalbenpopulationen infolge der Verluste an Brutmöglichkeiten seit Jahren in vielen Regionen einen negativen Trend.

Mit ihrem Schwalbenhaus wollen die Bretlebener gegensteuern. Die geselligen Tiere brüten gern in Kolonien. Am Schwalbenturm finden auf drei Etagen 54 Mehlschwalbenpaare Platz. Außerdem bietet das Haus Nisthöhlen für Mauersegler sowie einen Fledermauskasten. Der Schwalbenturm ist 6,20 Meter hoch, der Kasten mit den verschiedenen Brutangeboten misst im Durchmesser von 2,60 Meter. Die Gesamtkosten für den Schwalbenturm belaufen sich auf 12.000 Euro.