Eintauchen in frühmittelalterliche Geschichte

Nach Reinhold Anderts Lesung aus seinem Buch „Der Thüringer Königshort“ und Nils Ohls Romanschilderung des Endes des Thüringer Reiches in „De excidio“ lädt die Etzlebener Ideen-Schmiede nun zum letzten Teil der faszinierenden Geschichtsschreibung des Frühmittelalters in Mitteldeutschland ein. Am Mittwoch, dem 29. Januar, wird um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Christian Tannhäuser vom Landesamt für Denkmalpflege über Leben, Sitten, Gebräuche, den vorchristlichen Glauben und den Untergang des Thüringer Königreiches berichten. Darauf weißt Peter Keßler von der Etzlebener Ideen-Schmiede hin.

Ausgehend von der Besiedlungsgeschichte zur Zeit des Leubinger Hügelgrabes, wo Tannhäuser über die aktuellen Grabungen informieren wird, über den Brückenkopf der Römer an der Griefstedter Furt schließt er den Bogen zur Entstehung des Thüringer Reiches.

Schwerpunkt und Hauptgebiet seiner Forschungsarbeit bildet dabei aber die Lebensweise, die Philosophie und die eng mit dem Herrschaftssystem verknüpfte Besiedlungsgeschichte.

Im 2. und vor allem im 3. Jahrhundert wanderten ingwäonische Stämme, Angeln aus Jütland und Schleswig und Warnen aus Holstein und Mecklenburg, in den thüringischen Raum ein. Die Angeln siedelten überwiegend an Saale und Unstrut, auf Hainleite, Schmücke und bei Gotha. Ortsnamen endend auf -engel und -leben sind Zeugnisse einer anglischen Siedlung. Beispiele hierfür sind Feldengel, Kirchengel, und Westerengel sowie Andisleben, Wandersleben und Etzleben. Die Unstrut war schon immer die Schlagader des Thüringer Reiches. Um 575 wurde die Unstrut „Onestrudis“ genannt, im 7. Jahrhundert „Unestrude“, 994 dann „Vnstruod“. Der Name wird vom germanischen „strōdu“ hergeleitet, was Sumpfdickicht bedeutet. Der Name rührt daher, weil Auenlandschaften und die Hochwassergefährlichkeit typisch für die Unstrut waren. Erst mit dem Bau des Rückhaltebeckens von Straußfurt verlor die Unstrut ihre Unberechenbarkeit.

Wo und warum bildeten sich Städte, wie wurde das Land bearbeitet, was waren Exportschlager der Thüringer, welche Rolle spielte der Frauenberg in Sondershausen, was gab es zu Essen, welches Durchschnittsalter erreichte tatsächlich ein Thüringer im 5. Jahrhundert und wer war der wahre Gott? Diesen Fragen will Christian Tannhäuser nachgehen.

Eventuell seien auch neueste Erkenntnisse zum Standort des Königssitzes zum Zeitpunkt des Überfalls der Franken 531 und die unmittelbaren Folgen für die Region zu erfahren, so Keßler. Ob sich Tannhäuser auf Spekulationen zum vermeintlichen Versteck des Thüringer Schatzes einlässt, sei sicher von dem speziellen Interesse der Gäste abhängig.

Der Vortrag wird anderthalb Stunden dauern. Für einen Imbiss ist gesorgt. Im Nachgang des Vortrages steht Christian Tannhäuser für spezielle Fragen zur Verfügung und kann sicher Anregungen für weiterführende Literatur machen, sagt Peter Keßler.

Wie in den vergangenen Jahren wird kein Eintrittspreis erhoben, dafür aber um eine Spende für die Archäologie in Thüringen gebeten.