Einwegmasken werden ab heute im Landkreis verteilt

Um der von der Landesregierung verordneten Maskenpflicht ab Freitag nachkommen zu können, werden in den Städten und Gemeinde des Landkreises heute und morgen eine Million vom Landratsamt beschaffte einfache Mund-Nasen-Schutze verteilt. Zwei Masken pro Person werden ausgegeben. Dabei haben die Städte und Gemeinden feste Ausgabeorte- und Zeiten festgelegt. Ein Unkostenbeitrag von 1 Euro pro Maske wird jeweils fällig. In Bad Frankenhausen beispielsweise sollen zusätzlich auch von lokalen Unternehmen produzierte Mehrweg-Masken verkauft werden. Verteilt werden die Masken von Mitarbeitern der Städte und Gemeinden oder Freiwilligen sozialer Einrichtungen und Feuerwehren. In dieser Woche sollen 20 Prozent der eine Millionen Masken verteilt werden und in der kommenden Woche die restlichen 80 Prozent. Verteiltermine für die kommende Woche sollen rechtzeitig bekannt gegen werden.