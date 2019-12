Artern. Energieversorger Envia nimmt nach Bad Frankenhausen und Roßleben in Artern eine Ladestation für zwei Elektroautos in Betrieb.

Elektroladesäule in Artern Betrieb

Die Envia Mitteldeutsche Energie AG hat eine öffentliche Ladesäule für Elektroautos in Artern in Betrieb genommen. Sie befindet sich auf dem Parkplatz Nordhäuser Straße, Ecke Johannisplatz. Hier lassen sich parallel zwei Elektrofahrzeuge laden. Die Anmeldung sei mit Ladekarten von verschiedenen Anbietern des Innogy-Roaming-Netzwerks möglich, heißt es in der Mitteilung der Envia M. Im nächsten Jahr werde die Verfügbarkeit zudem auf Anbieter aus dem Hubject-Verbund erweitert.

Die Standortwahl sei in enger Abstimmung mit der Stadt erfolgt, sie habe die Parkfläche zur Verfügung gestellt. Der Energieversorger habe im östlichen Kyffhäuserkreis die Lademöglichkeiten somit erweitert, es wurden bereits in Bad Frankenhausen und Roßleben Normalladesäulen errichtet. „Gemeinsam treiben wir den Ausbau der Lade-Infrastruktur voran und schaffen damit die Voraussetzung, dass sich die Elektromobilität durchsetzen wird“, sagte Andreas Auerbach, Envia-Vorstand Vertrieb.

Envia M unterstützt die Entwicklung der Elektromobilität in Ostdeutschland seit mehreren Jahren. Aktuell betreibt das Unternehmen über 100 Ladesäulen an eigenen und öffentlichen Standorten. Für Kommunen werde ein Testprogramm für Elektroautos angeboten.