Elke Zänker ist jetzt ausgebildete Elternbegleiterin

Elke Zänker arbeitet im Mehrgenerationenhaus in Roßleben.

Roßleben-Wiehe. Die Mitarbeiterin des Mehrgenerationenhaus in Roßleben hat eine Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen.

Sie hat nochmals die Schulbank gedrückt und kann ab sofort noch mehr Hilfestellungen für die hilfebedürftigen Menschen in der Landgemeinde geben. Elke Zänker ist nun ausgebildete Elternbegleiterin. Dafür hat sie drei Lernmodule absolviert und eine Facharbeit geschafft. „Das erste und das letzte Modul fanden im Präsenzunterricht statt. Das mittlere Modul fiel in die Zeit des Lockdowns, weshalb dieses per Videoschalte angeboten wurde. Das war auch eine neue Erfahrung“, sagt Zänker.

Elke Zänker ist nun Ansprechpartnerin für viele Problemlagen. Sie kann beim Ausfüllen von Anträgen und Schreiben behördlicher Briefe helfen und bei Bedarf an Experten vermitteln. „Ich bin nun also der erste Ansprechpartner im niederschwelligen Bereich“, erklärt sie.