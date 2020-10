Engpass bei Grippeimpfstoff im Kyffhäuserkreis

Noch vor kurzem riet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu einer Grippeschutzimpfung und verwies darauf, dass ausreichend Impfstoff vorhanden und Deutschland mit 26 Millionen Dosen für die aktuelle Grippesaison gut aufgestellt sei. Besonders den Risikogruppen und Patienten über Sechzig wurde die Impfung ausdrücklich empfohlen. Dabei ging es vor allem auch darum, eine gleichzeitige Grippe- und Coronawelle zu vermeiden.

Derzeit allerdings müssen viele Ärzte ihre Patienten vertrösten, wenn diese zur Impfung in die Praxis kommen, weil Apotheken und Arztpraxen der Impfstoff fehlt. „Wir haben tatsächlich gerade einen Engpass“, bestätigt Juliane Otto, die Inhaberin der Anger-Apotheke in Bad Frankenhausen, Schilderungen von Hausarztbesuchern.

Allgemeinmediziner bundesweit bestätigen: Selten war der Ansturm auf die Impfung so groß wie in diesem Jahr. In der vergangenen Saison hatten sich bundesweit 14 Millionen Menschen impfen lassen. Ganze sechs Millionen Dosen hatten damals vernichtet werden müssen.

„Die Ärzte haben die gewünschte Menge an Impfstoff im Vorfeld bei den Apotheken bestellt und holen ihn bei uns ab. Das haben die meisten auch gemacht“, berichtet Juliane Otto in Bad Frankenhausen. Bei der Höhe der georderten Impfdosen orientierten sich die Mediziner an ihren Erfahrungswerten. In diesem Jahr sei allerdings davon ausgegangen worden, dass aufgrund von Corona die Zahl der gewünschten Grippeimpfungen um zwanzig Prozent höher liegt. „Einige Ärzte haben schlichtweg zu wenig bestellt“, so Otto. Beziehungsweise eine noch höhere Nachfrage gehabt, als sie Impfstoff zur Verfügung hatten.

Apotheken helfen untereinander aus

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt den saisonalen Grippeschutz vor allem Menschen ab 60 Jahren sowie Patienten mit chronischen Grunderkrankungen. Da die Risikogruppen für schwere Covid-19-Erkrankungen und schwere Influenza-­Verläufe deutliche Parallelen zeigen, sollte laut Impfkommission in der bevorstehenden Influenza-Saison eine möglichst hohe Impfquote in den gefährdeten Personengruppen erreicht werden.

Komplett vergriffen sei der Impfstoff aber nicht, so Juliane Otto. „Wir bekommen peu a peu immer noch ein paar Impfdosen“, sagt die Apothekerin. Dabei handele es sich um Impfstoff aus der nationalen Reserve, die der Bund kurzfristig beschafft hat und der jetzt verteilt wird. Natürlich helfen die Apotheken untereinander auch aus, räumt die Bad Frankenhäuserin ein. Allerdings in eingeschränktem Rahmen. „Was meine Ärzte vorbestellt haben, ist reserviert. Davon kann ich nichts weitergeben.“

Dennoch: Um Personen aus den Risikogruppen müsse man sich keine Sorgen machen. Wer sich jedes Jahr bei seinem Hausarzt gegen Grippe impfen lasse, der habe seine Dosis zumeist schon erhalten. Und Pflegeheime sowie Risikopatienten seien ebenfalls versorgt, so Juliane Otto.