Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erneut mehr Gäste in der Kurstadt

Bad Frankenhausen. Der positive Trend setzt sich in der Kurstadt fort. In den Monaten Januar bis August sind die Gäste- und Übernachtungszahlen in den Beherbergungsbetrieben (über zehn Betten) gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahr weiter gestiegen. 120.392 Übernachtungen (ein Plus von 6.455 beziehungsweise 5,7 Prozent) bei 23.852 Gästeankünften (das ist ein Plus von 1.718 beziehungsweise immerhin 7,8 Prozent) wurden in diesen Monaten verzeichnet. Es sind aktuelle Zahlen des Landesamtes für Statistik.

In der Kurstadt Bad Frankenhausen habe es bereits in der Zeit zwischen Januar und April des Jahres ein deutliches Plus gegeben, so die Statistiker des des Landesamtes. Bei den Gästeankünften waren es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 12,8 Prozent, bei den Übernachtungen 8,8 Prozent.

„Die vielfältigen Angebote in unserer Kurstadt werden durch die Kur und Tourismus GmbH Bad Frankenhausen unter anderem auf Messen vertreten, jüngstes Beispiele ist ‘Reisen & Caravan’ in Erfurt, vom 20. bis 24. November dann auch auf der Leipziger Messe ‘Touristik & Caravaning’. Im Zentrum dieser Messen steht das Thema Reisen in Verbindung mit Wandern, Radfahren oder Wellness, aber auch das individuelle Reisen mit einem Wohnmobil“, sagte GmbH-Geschäftsführer Jens Lüdecke.

In der Reiseregion Südharz-Kyffhäuser aber waren sowohl die Zahl der Besucher als auch die Übernachtungen von Januar bis August leicht rückläufig gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 132.070 Touristen besuchten in ersten acht Monaten des Jahres die Region. Das waren nach Angaben des Statistischen Landesamtes 0,6 Prozent weniger. Bei den Übernachtungen wurden 384.863 ausgewiesen, ein Minus von 0,8 Prozent gegenüber den Monaten Januar bis August 2018.

In der Stadt Bad Frankenhausen werden insgesamt 1004 Betten in Hotels, Pensionen, Reha-Kliniken und bei privaten Zimmervermietern angeboten. Es gibt 35 Caravanstellplätze.