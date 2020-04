Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es gibt einige Herausforderungen

Wie können Sie ihre Klienten derzeit noch unterstützen?

Wir dürfen natürlich niemanden mehr in unsere beengten Räumlichkeiten lassen, sind aber weiterhin per Telefon, E-Mail oder auch Whatsapp für unsere Klienten da. Mit dem gebührenden Sicherheitsabstand können wir auch am Fenster mal ein persönliches Gespräch anbieten.

Welche Veranstaltungen mussten Sie schon absagen?

Das sind leider schon einige. Am 4. April war in Artern erstmals ein großer Freiwilligentag geplant, an dem wir uns beteiligen wollten. Dann war vor Ostern ein generationenübergreifender Trommelworkshop mit einer Lehrerin aus Nordhausen geplant. Auch wollten wir im Rahmen des Bundeswettbewerb „Naturstadt – Kommunen schaffen Vielfalt“ einen Film zum Ist-Zustand der Grünflächen in Artern erstellen und uns an einer bundesweiten Idee zum Gestalten von Steinen beteiligen. Die Projektteilnehmer sollten hier erst einmal lernen, worum es hier geht und sich darüber Gedanken machen wie man dies in Artern umsetzen könnte.

Was ist Ihre größte Herausforderung in dieser Ausnahmesituation?

Da gibt es einige Herausforderungen. Besonders schwierig ist es aber die Beschränkungen auszuhalten, da nicht absehbar ist, wann es sich wieder ändert. pwe