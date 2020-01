Euratibor arbeitet in Artern weiter

Der Sozialverein Euratibor, der Anfang Dezember vergangenen Jahres beim Amtsgericht in Erfurt ein Insolvenzverfahren beantragt hat, führt seine Arbeit derzeit unverändert weiter.

Das gilt auch für den Standort in Artern, wie der geschäftsführende Vorsitzende Jürgen Küster im Telefonat mit unserer Zeitung mitteilt. „Ohne Wenn und Aber“ würden die Geschäfte fortgeführt, betont er. „Wir sind an allen sechs Standorten in Thüringen voll funktionsfähig“, sagt Küster. Er denke auch, dass der Verein das Insolvenzverfahren nach Plan durchlaufen könne.

In Artern kümmert sich der Verein laut Küster derzeit um rund 40 Menschen in seinen Beschäftigungsprojekten und um rund 30 weitere in anderen Betreuungsformen. Alle Klienten stammen aus dem Kyffhäuserkreis, der überwiegende Teil davon aus dem Gebiet des ehemaligen Altkreises Artern. Am Standort in Erfurt lief zuletzt beispielsweise das geförderte Projekt Tizian (Thüringer Initiative zur Integration und Armutsbekämpfung mit Nachhaltigkeit), das Langzeitarbeitslose und ihre Angehörigen betreut.