Das Wohngebiet Am Tischplatt aus der Vogelperspektive. Hier wohnt der wiederholt auffällige Mann.

Exhibitionist treibt sein Unwesen in Bad Frankenhausen

Ein polizeibekannter 23-Jähriger, der in der Kurstadt wohnt, ist erneut durch exhibitionistische Handlungen aufgefallen. Der anerkannte Flüchtling aus Eritrea soll sich wiederholt auf offener Straße entblößt und in Gegenwart von Frauen und Kindern selbst sexuell befriedigt haben. Die Anwohner des Wohngebietes Am Tischplatt sind alarmiert und äußern ihr Unverständnis. Auch die Polizei und die Behörden sind alarmiert. Einer Inhaftierung oder gar einer Abschiebung des Mannes stehen aber juristische Hürden im Weg.