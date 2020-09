Exkursionen zum Tag des Geotops

Geführte Wanderungen gibt es wieder zum Tag des Geotops im Geopark Kyffhäuser an diesem Sonntag. Die Teilnehmer könnten ab 10 Uhr auch einmal die Halde in Sondershausen besuchen. Ebenfalls gibt es eine Wanderung in Bad Frankenhausen „Vom Stinkschiefer bis Schiefem Kirchturm“ . Treffpunkt ist 10 Uhr im Stadtpark in Bad Frankenhausen.

Die Exkursion in Bad Frankenhausen findet mit mit Mareike Naylor (Geopark Kyffhäuser), Ulrich Hahnemann (Leiter Regionalmuseum) und Naturparkbotschafter Wolfgang Sauerbier statt. Hinsichtlich der Natur,der Geologie als auch zur Geschichte gibt es viel zu erfahren auf dem kleinen Rundweg. Mareike Naylor wird einiges über die Zeit des Zechsteins mit all seinen Ablagerungen erzählen und wie ein vor 258 Millionen Jahren entstandenes Gestein heute die Landschaft prägen kann. Ob das „Wüste Kalktal“ schon zu Zeiten des Bauernkrieges so ausgeformt war oder durch bergbauliche Einflüsse verändert wurde, erzählt Ulrich Hahnemann. Wolfgang Sauerbier macht auf die naturkundlichen Besonderheiten aufmerksam und lässt in die Geschichte des so genannten „Knopfmacherhölzchens“ eintauchen.

Eine Anmeldung für beide Touren ist wegen der Pandemie notwendig im Regionalmuseum, Telefon: 034671/ 62 086 und für die Haldenführung bei der Habes, Telefon: 03632/65 51 40.