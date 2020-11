Experten-Talk für Gründer

Kyffhäuserkreis. Hochschule Nordhausen bietet Online-Veranstaltung am 2. November an.

Einen Experten-Talk für Firmengründer in Nordthüringen bietet der Gründerservice der Hochschule Nordhausen am 2. Dezember von 17.30 bis 20 Uhr online live über Facebook an. Drei Experten wollen Impulse geben und stehen für Fragen bereit – hilfreich für die Gründungsidee, das Geschäftsmodell und für den Gründer-Teamgeist. Manuela Kahle spricht über die Macht der Geschichten. Franziska Köhler, Coach für Teams und Führungskräfte, über die Macht der inneren Klarheit, Philipp Haberkorn, Produzent von Unternehmensfilmen im Netflix-Look, über die Macht der bewegten, digitalen Bilder. red

Anmeldung per E-Mail unter kareen.schlangen@hs-nordhausen.de oder skaufmann@bic-nordthueringen.de an. Dann werden die Zugangsdaten zugeschickt. Weiteres unter Telefon: 03632/665 52 00 oder www.bic-nordthueringen.de.