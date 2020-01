Der farbenfrohe Umzug durchs Dorf, hier im Jahr 2019, findet in diesem Jahr am 29. Februar statt.

Borxleben. Zwei Abendveranstaltungen sind vorgesehen am 1. und am 15. Februar, jeweils auf dem Dorfsaal.

Fasching in Borxleben

Die Faschingsnarren vom Sportverein SV 90 teilen mit, dass ihre erste Veranstaltung in dieser Saison am 1. Februar um 20 Uhr auf dem Dorfsaal beginnt. die zweite Veranstaltung findet am 15. Februar, auch ab 20 Uhr, statt. Der Umzug ist dann am Samstag,dem 29. Februar, ab 11.11 Uhr Uhr geplant mit Beginn vor der Gaststätte zur Goldenen Aue. Anschließend gibt es dann ab etwa 15 Uhr den traditionellen Kinderfaschings mit Spiel,Spaß und Musik beim freiem Eintritt.