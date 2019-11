Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fest der Bergleute

Am 6. Dezember lädt das Erlebnis-Zentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode zum Fest zu Ehren der heiligen Barbara auf dem Röhrigschacht ein. Um 18 Uhr startet die Seilfahrt zum Füllort in 283 Meter Tiefe. 19 Uhr wird gemeinsam mit der katholischen Gemeindereferentin Angela Degenhardt, dem evangelischen Pfarrer Rainer Pohlmann und dem Wettelröder Bergmannschor (Leitung: Lothar Morgner) der traditionelle ökumenische Gottesdienst gefeiert. Bei einer gemütlichen Halbschicht mit einem Freigetränk klingt der Abend über Tage in der Maschinenhalle aus. Die Teilnahme an der Feier kostet 13 Euro.

Anmeldungen: telefonisch unter 03464 / 194 33, im Bergbaumuseum unter 03464 / 58 78 16 oder per E-Mail an info@roehrig-schacht.de