Finanzielle Unterstützung für Esperstedter Karnevalsverein

Esperstedt. Es passte in die in dieser Woche begonnenen fünften Jahreszeit. Fasching. Der ECV, der Esperstedter Carnevalsverein, hatte beim Ortsteilrat einen Antrag auf finanzielle Unterstützung für den Verein beantragt. Das Gremium tagte am Donnerstagabend öffentlich. Konkret gehe es beim ECV, wie zu hören war, um die Anschaffung von Kostümen für die Tanzgruppen, insbesondere der Kindertanzgruppe. Bisher wurden, so der ECV, die Kostüme teils privat finanziert oder vorhandene alte Kostüme umgeändert.

Den karnevalistischen Verein, die Vereinsfarben sind Blau und Weiß, gibt es in der jetzigen Form seit 1996. In den Jahren wuchs die Mitgliederzahl auf über 50. Dazu gehören aktuell 13 aktive Kinder und Jugendliche. Um die Tanzgruppen, die Kindertanzgruppe – und deren Eltern – finanziell zu entlasten und sie auch nach ihrer Neugründung in neuen Kostümen auftreten zu lassen, benötige man die finanzielle Unterstützung. Dabei gehe es um fast 2000 Euro. Es sei, so der ECV, der sich auch aktiv ins Dorfleben einbringe, eine langfristig wirkende Investition.

Der Bad Frankenhäuser Ortsteile Esperstedt hat eine finanzielle Rücklage zur eigenen Verwendung. Diese gibt es seit der Eingliederung in die Stadt im Jahr 2007. Darin flossen Gelder der Gemeinde sowie eine von der Stadt großzügig verteilte Hochzeitsprämie, die das Land im Rahmen der Fusion gab. In den vergangenen Jahren stellten Vereine des Dorfes Anträge auf finanzielle Unterstützung. Zudem wurde ein größerer Betrag in die Sanierung des Bürgerhauses, da gibt es auch einen Saal, gesteckt.

Ortsteilbürgermeisterin Katy Schmidt (pl) sprach sich dafür aus, dass dem Karnevalsverein die Hälfte der beantragten Summe, 1000 Euro, gewährt werden sollte. So sahen es auch andere Ratsmitglieder. Das Gremium stimmte dem zu.

Eröffnungsveranstaltung: 16. November, 20.11 Uhr, auf dem Saal

1. Sitzung: 23. Januar, 20.11 Uhr

2. Sitzung: 30. Januar, 20.11 Uhr

Umzug durchs Dorf: 6. Februar, 13 Uhr