Finneck sagt Sternenzaubermarkt in Artern ab

Artern. Weihnachtsmarkt in der Arterner Einrichtung konnte letztmalig 2019 stattfinden.

Wie die Leiterin der Stiftung Finneck-Werkstätten in Artern , Sylvia Buchmann, mitteilt, findet der für den Freitag, 26. November, geplante Sternenzaubermarkt nicht statt. „Darüber sind wir alle sehr traurig. Nach Erhalt der Genehmigung durch das Gesundheitsamt hatten wir auch schon Plakate und Flyer in Umlauf gebracht, die wir nun versuchen wieder einzusammeln“, so Buchmann. Der Weihnachtsmarkt für die Mitarbeiter wurde 2018 ins Leben gerufen.