Roßleben. Die Vernissage findet am 20. Februar in der Aula der Klosterschule statt.

Fotos von Bauhaus-Studenten

Studenten der Bauhaus Universität in Weimar stellen bald in der Klosterschule ihre Fotos unter dem Titel „Transit“ aus. Dabei handelt es sich um das Semesterprojekt der Bauhaus-Studenten, die auch die Auswertung dessen in Roßleben vornehmen und dafür ein paar Tage in der Stadt bleiben werden. Die Vernissage zur Ausstellung findet am Donnerstag, dem 20. Februar, ab 19 Uhr in der Aula statt. Die Ausstellungseröffnung ist öffentlich und externe Gäste sind willkommen.