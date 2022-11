„Frankenhisser Weihnachtsmarkt“ eröffnet

Der Kirchen- und Posaunenchor Bad Frankenhausen/Oldisleben spielte am Freitag zur Weihnachtsmarkteröffnung.

Bad Frankenhausen. Drei Tage lang buntes Programm auf dem Markt in Bad Frankenhausen

Musikalisch mit Posaunentönen des Kirchen- und Posaunenchores Bad Frankenhausen/Oldisleben, dem Weihnachtsprogramm des Schulchores „Musiküsschen“ der Kurstadt-Grundschule in Begleitung von Schneemann „Olaf“ sowie der Kindertagesstätte „Wippergärtchen“ wurde am Freitagabend in Bad Frankenhausen der Weihnachtsmarkt 2022 eröffnet. Drei Tage lang wartet auf die Besucher ein buntes Programm auf dem Marktplatz unterm großen Tannenbaum. Schon zur Eröffnung war der Marktplatz gut gefüllt und mit fortschreitender Dunkelheit wurde es vor dem Rathaus immer gemütlicher.

Auch die Fliederhoheiten um Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) hatten sich zur Weihnachtsmarkteröffnung eingefunden. Foto: Wilhelm Slodczyk