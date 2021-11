Freibadverein Roßleben freut sich über Millionen vom Bund

Damit die Badegäste, wie hier Richard Bärhold, auch künftig das kühle Nass genießen können, gibt es den Förderverein in Roßleben.

Roßleben. Die Sanierung des Schwimmbades kann mit kräftiger Finanzspritze weiter fortgeführt werden.

Die Mitglieder des Bade- und Freizeitsportvereins trafen sich unlängst zur Vorstandswahl. Dort bekräftigte Bürgermeister Steffen Sauerbier (SPD), dass er nun die definitive Zusage aus Berlin habe, dass die Stadt rund zwei Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt für die umfassende Schwimmbadsanierung erhält. Jetzt zahle es sich aus, dass der Verein und viele Helfer sich seit elf Jahren gemeinsam für den Baderhalt eingesetzt haben, sagt Vereinsmitglied Rainer Heuchel. Viel Arbeit stehe aber trotzdem noch an.

Die Bereitschaft mitzuarbeiten, bestimmte auch die Wahl des Vereinsvorstands. Zum Vorsitzenden wurde Stefan Aschenbrenner wiedergewählt. Auch die zweite Vorsitzende Susanne Kammlodt, Kassenwartin Edith Daßler und Schriftführer Rainer Heuchel wurden in ihren Funktionen bestätigt. In seinem Bericht über die Arbeit der Vereinsmitglieder in der Schwimmbadsaison 2020/2021 hob der Vorsitzende die kameradschaftliche Zusammenarbeit mit den Institutionen, ehrenamtlichen Helfern und Sponsoren hervor.

TA-Newsletter für den Kyffhäuserkreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Großveranstaltungen mussten coronabedingt ausfallen

Leider mussten coronabedingt das Spendenschwimmen und andere Großveranstaltungen ausfallen. Schwimmmeister Jens Barthel und die Rettungsschwimmer standen für die Sicherheit der Badelustigen bereit. Auf der weiteren Tagesordnung standen der Kassenbericht, der Stand der Rettungsschwimmerausbildung und die Vorbereitung der nächsten Saison.

Betont wurde, dass für das Team der Rettungsschwimmer wieder junge Leute ausgebildet werden müssen. Interessenten können den Schwimmmeister in der Stadtverwaltung kontaktieren.

Im Vorfeld der Schwimmbadsaison 2022 Jahres sollen Gespräche zwischen Verein und Vertretern der Roßlebener Bildungseinrichtungen geführt werden. Alle Aktivitäten müssen zum gegebenen Zeitpunkt im Einklang mit den Arbeiten am Sanierungsprojekt vorbereitet und durchgeführt werden. „Eine interessante Arbeitsetappe liegt vor uns. Jeder Interessierte kann gern mithelfen“, betont Heuchel.