Freier Eintritt in die Modellbahnausstellung

Am heutigen Freitag ist nicht nur Valentinstag, es kommen auch alle Eisenbahnfans durch die Ferienaktion für Familien „Ferien for Free“ von Radio Brocken auf ihre Kosten. Die größte Modellbahn-Jahresschau der Welt in der Modellbahn- und Rankestadt öffnet kostenlos ihre Pforten von 10 bis 18 Uhr für alle Besucher, die das Ferienpasswort „Hallo Radio Brocken“ an der Kasse nennen. Der letzte Einlass wird um 17 Uhr gewährt. Die Modellbahnausstellung befindet sich Am Anger 19, in 06571 Roßleben-Wiehe.