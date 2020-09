Freude auf Laufwettbewerb in Bad Frankenhausen

Auf der Wiese hinter dem Schloss in Bad Frankenhausen laufen die Vorbereitungen für den 42. Kyffhäuser Berglauf am Donnerstag auf Hochtouren. Die Bundeswehr half beim Aufbau der Umzäunung und der Zelte.

Die Vorbereitungen für den 42. Kyffhäuser Berglauf in Bad Frankenhausen laufen auf Hochtouren. Am Donnerstagmorgen umstellten Soldaten der Bundeswehr die Schlosswiese mit Absperrzäunen und bauten Zelte auf. Anfang Juli hatte die Gesundheitsbehörde des Kreises das Hygienekonzept für die Veranstaltung genehmigt, die im April dem Corona-Lockdown zum Opfer gefallen war. Währenddessen erhitzen sich Gemüter in der Kurstadt in den sozialen Netzwerken über das „Festzelt“, das in dieser Woche auf der Wiese als erstes aufgebaut worden war.