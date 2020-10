Friedhofsgebühren steigen drastisch

Tolle Grabbepflanzung: Auch auf dem Friedhof in Wiehe gilt nun die einheitliche Satzung, allerdings mit einer Ausnahmeregel.

Umsonst ist nicht mal der Tod – Diese Binsenweisheit kam manchem Besucher der Sitzung des Stadtrates von Roßleben-Wiehe über die Lippen. Denn die neue Friedhofssatzung stand zur Abstimmung, inklusive der Gebühren. Die steigen, vor allem in den kleinen Ortsteilen, drastisch. Extrembeispiel: In Donndorf erhöhen sich die Kosten für ein Einzelgrab (20 Jahre) von 150 auf 1155 Euro, also um gut das Neunfache. Einige im Publikum stöhnten.