Frische Wurst aus dem Automaten an der Barbarossahöhle

Qualitativ hochwertige und regionale Lebensmittel erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Der Landwirtschaftsbetrieb Kyffhäuser Weidefleisch der Familie Rödiger aus Rottleben hat darauf reagiert. Aus dem einstigen Hobby ist vor drei Jahren eine kleine, familiengeführte Direktvermarktung mit Hofladen geworden. Viel Platz für die Tiere und eine artgerechte Fütterung und Haltung spielen dabei eine besonders große Rolle.

In den nächsten Tagen mit dem gesamten Wurstsortiment bestückt

Seit Ende September wurde das Angebot um einen Warenautomaten auf dem Parkplatz der Barbarossahöhle im Ortsteil Rottleben erweitert. Dort kann nun täglich Wurst vom Roten Höhenvieh eingekauft werden. Diese alte Rinderrasse wächst auf den großzügigen Weiden des Betriebes auf. Auch sind, neben verschiedenen Wurstsorten aus dem Fleisch des Roten Höhenviehs, noch einige weitere Produkte für das Automatensortiment geplant. In den nächsten Tagen wird er mit dem gesamten Wurstsortiment bestückt sein. Spätestens am Osterfest im kommenden Jahr, sollen auch die Eier im Automaten nicht mehr ausgehen.

Parkplatz der Barbarossahöhle bietet beste Voraussetzungen

Den Standort an der Barbarossahöhle hat die Familie bewusst gewählt und freut sich umso mehr darüber, dass die Gemeinde Kyffhäuserland als auch das Team der Barbarossahöhle sie dabei so tatkräftig unterstützt hat. „Der Parkplatz der Barbarossahöhle bietet beste Voraussetzungen, auch für die vielen Touristen, die unsere schöne Region besuchen“, sagt Geraldine Rödiger.

Derzeit ist der Automat täglich zugänglich – dabei orientiert sich die Familie noch an den Öffnungszeiten der Höhle. Durch ein Solarmodul auf dem Dach des Automaten, versorgt sich dieser weitgehend selbstständig mit Strom – im Sommer können die Öffnungszeiten dann auch wieder länger werden. Auch der Hofladen von Kyffhäuser Weidefleisch an der Bahnhofstraße 23 in Rottleben ist ein Anlaufpunkt für den Rindfleischeinkauf. Geöffnet ist dieser jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr sowie Samstagmorgen von 9 bis 11 Uhr.

Mehr Informationen unter www.kyffhaeuserweidefleisch.de, per Mail unter weidefleisch@gmx.de und unter 01511/192 63 26.