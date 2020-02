Frühlingsgruß aus bunten Primeln

Schon seit Wochen blüht es bei der Gärtnerei Lehmann in Roßleben in den schönsten Farben. Ein Meer von Primeln entfaltet dort ihre Blütenpracht, aber auch unzählige Stiefmütterchen, Hornveilchen, Hyazinthen und Nelken mischen das eintönige Wintergrau dieser Tage auf und bringen ein frisches Leuchten ins Spiel. Um einen solchen Arbeitsplatz ist Jana Lehmann wahrlich zu beneiden. In der Natur sind die Blumen noch längst nicht soweit. Zwar recken Schneeglöckchen, Märzenbecher und Winterlinge stellenweise ihre Köpfe, doch das Gros der Frühblüher traut sich noch nicht recht ans Tageslicht.