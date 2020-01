Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Führung mit Taschenlampe

Im Burg- und Schlossmuseum findet am Samstag, 1. Februar, ab 19 Uhr eine Führung mit dem Titel „Licht ins dunkle Mittelalter“ statt. Diese lässt die Burg- und Schlossanlage lebendig werden. Geschichten machen die 1200-jährige Geschichte der Anlage lebendig. So erfährt man unter anderem von einem Kamin, welche auf Wanderschaft war und letztendlich wieder zurückgekehrt ist, von einer kleinen Kammer, in der wichtige Geschäfte verrichtet wurden. Gäste ab 6 Jahre können mit einer Taschenlampe an einer Kinderführung teilnehmen.

Anmeldungen erwünscht dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr unter Telefon: 034652/519 oder per E-Mail: schloss-allstedt@allstedt.de