Oberstleutnant René Braun (links) übergab im Beisein von Brigadegeneral Gunnar Brügner (Mitte) das Kommando an Oberstleutnant Andy Weißenborn (rechts).

Führungswechsel beim Panzerbataillon 393 in Bad Frankenhausen: Bei einem Appell übergab am Freitag Oberstleutnant René Braun das Kommando an Oberstleutnant Andy Weißenborn.

Kommandoübergabe beim Panzerbataillon 393 in Bad Frankenhausen. Foto: Kerstin Fischer