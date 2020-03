Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für April keine Beiträge abbuchen

Die Stadt Artern wird für den Monat April keine Beiträge für die Kindergärten der Stadt abbuchen, wo die Kinder zu Hause bleiben müssen. Das sagte Bürgermeister Torsten Blümel (Linke) auf Nachfrage dieser Zeitung. Wie die genaue Verfahrensweise generell sei, darüber wolle das Land informieren, diese Information habe man mit Stand Mittwoch noch nicht. In der Kernstadt gibt es drei Einrichtungen, zudem eine in Voigtstedt und Heygendorf. Hier wurden bis zur allgemeinen Schließung wegen des Coronavirus 274 Mädchen und Jungen betreut. Die Kitas sind seit dem 17. März zu, es gibt in vier Einrichtungen eine Notbetreuung, die in erster Linie in den Einrichtungen und Gruppen der Kinder durchgeführt werden soll. Wegen des Infektionsschutzes nicht komplett in einer Einrichtung. Am Mittwoch, 25. März, seien insgesamt sechs Kinder in der Notbetreuung gewesen, es gebe einen Antrag für Heygendorf, dem habe man zugestimmt, sagte der Bürgermeister. Vorerst sind die Kitas bis 17. April geschlossen. Sollten sie ab 20. März wieder öffnen, müssten ab da Beiträge gezahlt werden, es erfolge eine Verrechnung mit dem März, so Blümel.

Auch der Kyffhäuserkreis werde die am 1. April fälligen Gebühren in Horten und Kindergärten für den Monat April nicht einziehen, teilte das Landratsamt mit. Es werde im Nachgang der Corona-Krise einen unbürokratischen Weg geben, bei dem keine Änderungsbescheide oder Anträge der Eltern gestellt werden müssen, hieß es.