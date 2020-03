Das Tierheim Gehofen ist derzeit für Besucher geschlossen. Eine Nachricht am Eingang weist darauf hin, dass sich Interessenten für eine Tiervermittlung vorher anmelden müssen.

Tierheime im Kyffhäuserkreis für Besucher geschlossen

Fehlende Helfer, eingeschränkter Besucherverkehr, Neuaufnahmen, kaum Vermittlungen und wegbrechende Einnahmen. Die Folgen der Corona-Einschränkungen machen auch um die Tierheime im Kreis keinen Bogen. „Wir haben das Tierheim für den Besucherverkehr bis auf Weiteres geschlossen“, sagt Ines Scheler am Montag in Gehofen. Das bedeutet: Keine Besichtigung der Einrichtung und Tiervermittlung nur nach Absprache. Darüber informieren entsprechende Schriftstücke an der Eingangstür und auf der Internetseite der Einrichtung.

Zum Knuddeln: Vier Mischlingswelpen in Gehofen – zu anderen Zeiten wären sie längst vermittelt. Foto: Kerstin Fischer

Personelle Ausfälle kaum zu verkraften Dies diene vor allem dem Schutz der Mitarbeiter. Denn eine Corona-Infektion im Team wäre nicht auszudenken: „Die Versorgung der Tiere muss auf jeden Fall gewährleistet sein. Ein größerer personeller Ausfall würde uns vor ein großes Problem stellen“, so Scheler 42 Hunde leben derzeit in Gehofen, dazu hundert Katzen. Das Tierheim ächzt unter den Einschränkungen im Kampf gegen die Virusausbreitung. Ehrenamtliche Gassigänger bleiben aus Neben hauptamtlichen Mitarbeitern und geringfügig Beschäftigten sind zahlreiche freiwillige Helfer eine wichtige Stütze im Tierheimbetrieb. „Die Kollegen sind noch alle da und halten tapfer durch“, berichtet Scheler. „Aber unsere ehrenamtlichen Gassigänger – alles ältere Leute aus den Risikogruppen – haben abgesagt.“ Verständlich. Aber es schmerzt. Erschwerend hinzu kommt, dass die Arbeit bei den Tieren und im Büro nicht weniger wird. Im Gegenteil. Der Notdienst wird abgesichert, Fundtiere sowie Einweisungen durch den Amtstierarzt aufgenommen. Von den Mitarbeitern guckt derzeit keiner auf die Uhr. Dass die Maßnahmen nicht bei allen Besuchern auf Einsicht stoßen, stimmt Scheler nachdenklich. Sie könne verstehen, dass Leute Langeweile haben, weil alles geschlossen ist. Aber ein Tierheim sei kein Ort zum Zeitvertreib. Tierverkauf bricht als wichtige Einnahmequelle weg Auch die finanzielle Situation spitzt sich zu. 13 Welpen leben derzeit in Gehofen – vier davon im vermittlungsfähigen Alter. „Normalerweise wären die längst weg“, sagt Scheler. Dass sie noch da sind, wirft ein Licht auf die schwierigen Bedingungen. Dabei ist der Tierverkauf eine wichtige Einnahmequelle. Das Tierheim in Sondershausen hat den Besucherverkehr ebenfalls eingedämmt. Das betrifft vor allem die bei Eltern und Kindern beliebten Spaziergänge mit Hund. „Es muss ja nicht sein, dass in dieser Zeit ganze Familien zu uns kommen“, sagt Leiter Walter Theiß. Die Einnahmen fehlen, aber Fixkosten fallen weiter an 15 Hunde und sechs Katzen leben im Tierheim in Sondershausen. „Die Hunde lassen wir dafür jetzt auf dem Gelände laufen“, sagt er. Wer ein Tier sucht, könne natürlich kommen. „Wir können das Tier auch durch den Zaun vorstellen und dem Interessenten dann zu einem späteren Zeitpunkt übergeben“, sagt er. So viel Zeit sollte sein. Wer auf Nummer Sicher gehen will, könne sich den neuen Hausgenossen durch Anzahlung reservieren. Die finanzielle Lage verbessere sich dadurch natürlich nicht. Die Einnahmen fehlen, Fixkosten wie Strom, Sprit, Steuern laufen weiter. Und jetzt steht auch noch der Reifenwechsel an. „Die finanzielle Situation ist unser einziges und größtes Problem, was wir haben“, sagt Theiß. „Das ist schon belastend“.